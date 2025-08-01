Брайтон проявил интерес к украинскому защитнику Арсению Батагову и направил Трабзонспору официальный запрос относительно его возможного трансфера.

По данным Fanatik, турецкий клуб не собирается отпускать игрока за небольшую сумму и обозначил цену 20 миллионов евро. Указывается, что с учетом стабильной и удачной игры Батагова в прошлом сезоне такая сумма выглядит обоснованной, однако в процессе переговоров стороны могут обсудить возможные уступки.

В прошлом сезоне Арсений провел 23 матча в составе Трабзонспора, забив два мяча и сделав одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2028 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет 4,5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Батагов согласился перейти в клуб чемпионата Италии.