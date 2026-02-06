Павел Василенко

Маккаби из Хайфы больше не считается основным претендентом на подписание лидера Карпат: переговоры израильтян со львами замедлились. Тем временем интерес к Брунинью проявили несколько клубов из Европы и главное – Металлист 1925. Харьковчане интересовались 25-летним инсайдером и раньше, однако сейчас, по информации ТаТоТаке, сделали Карпатам конкретное предложение.

Если бразилец, который был настроен ехать в Израиль, все же решит продолжить карьеру в Украине, вопрос о переходе в Металлист 1925 может быть решен в ближайшую неделю.

Брунинью в текущем сезоне провел в футболке Карпат 16 матчей, на его счету шесть голов, два ассиста.

Контракт бразильца с Карпатами действует до 30 июня 2028 года. Transfermarkt оценивает Брунинью в 1.2 миллиона евро.