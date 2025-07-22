Павел Василенко

В воскресенье Маркус Рашфорд вылетел в Испанию, где, как ожидается, в ближайшее время подпишет контракт с Барселоной. Однако, по сообщениям зарубежных СМИ, каталонский клуб может иметь проблемы с регистрацией англичанина.

Все указывает на то, что Рашфорд покинет Манчестер Юнайтед и впервые в карьере будет играть за пределами Английской Премьер-лиги. По сообщениям журналистов Фабрицио Романо и Дэвида Орнштейна, аренда англичанина в Барселоне близка к завершению.

27-летний форвард должен пройти медицинское обследование на этой неделе, после чего подпишет контракт. Согласно имеющимся данным, чемпионы Испании решили полностью покрыть зарплату игрока.

Зарплата игрока сборной Англии будет одной из самых высоких в команде около 14 миллионов евро в год. Перед переходом в Ла Лигу ему пришлось согласиться на 15-процентное сокращение зарплаты. Однако этого все еще может оказаться недостаточно.

Sky Sports опубликовал тревожную информацию о ситуации с Рашфордом. Похоже, контракт игрока Манчестер Юнайтед все еще может быть слишком высоким, чтобы клуб мог подписать его без каких-либо проблем. Возможно, будут необходимы дальнейшие уступки.

Однако, на этом плохие новости для каталонского клуба не заканчиваются. Как отметил Романо, Барселона получила возможность выкупить Рашфорда после окончания сезона за 30 миллионов евро. В противном случае клуб будет оштрафован на 5 миллионов евро.

Тем не менее руководство чемпиона Испании сохраняет спокойствие и хочет завершить сделку как можно быстрее. Клуб надеется избежать ситуации, подобной прошлогодней, когда из-за финансовых проблем не удалось зарегистрировать Дани Ольмо.