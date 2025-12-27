Сергей Разумовский

Ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский, ссылаясь на собственные источники, очертил текущую ситуацию вокруг лучшего бомбардира и лидера Зари Филиппа Будковского и возможные сценарии её развития.

Переговоры 33-летнего капитана с клубом находятся на продвинутой стадии: Заря предлагает продление договора на два года на улучшенных условиях, а также вариант остаться в структуре клуба на тренерской должности. В то же время ключевой пункт до сих пор не согласован – отступные, то есть фиксированная сумма, за которую Заря будет обязана отпустить форварда в случае интереса со стороны более статусного клуба. По словам Спиваковского, мяч в этом вопросе на стороне Зари.

Параллельно есть конкретный внешний интерес: казахстанский Иртыш, который только что вернулся в Премьер-лигу, готов предложить Будковскому зарплату, в два раза превышающую «улучшенное» предложение Зари, а также выплатить луганскому клубу компенсацию примерно 100 тысяч евро. При этом клубы УПЛ пока не выходили с предметными предложениями.

Далее, по информации «ТаТоТаке», возможны четыре варианта развития событий:

Заря и Будковский согласовывают клаусулу, после чего нападающий подписывает новый контракт и остаётся в команде до 2028 года. Будковский продлевает договор, но в любое наступающее межсезонье любой клуб может выкупить его, активировав клаусулу. Стороны не договариваются: игрок либо подписывает предварительный контракт с другим клубом, либо ждёт предложений, находясь на скамейке или тренируясь с U-19. Иртыш или одна из команд УПЛ делает Зари предложение, которое устраивает клуб, и Будковский меняет команду уже в это межсезонье.

Ранее Будковский подтвердил наличие предложения из другого чемпионата.