Топбомбардир УПЛ подтвердил наличие предложения из другого чемпионата
Будковский в третий раз может покинуть Зарю
около 2 часов назад
Пилип Будковский / Фото: -ФК Заря
Капитан Зари Пилип Будковский отреагировал на слухи о интересе со стороны казахстанского Иртыша. Его слова приводит «УФ».
Интерес есть. Звонили они [представители Иртыша], готовы заплатить за меня небольшую компенсацию. Я также разговариваю с руководством Зари о продлении контракта. Как выйдет, станет понятно позже
Будковский в этом сезоне сыграл в футболке Зари 16 матчей: 8 голов, 1 ассист.
Капитан Зари с семью голами входит в когорту лидеров бомбардирской гонки по итогам первого круга УПЛ.