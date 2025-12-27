Капитан Зари Пилип Будковский отреагировал на слухи о интересе со стороны казахстанского Иртыша. Его слова приводит «УФ».

Интерес есть. Звонили они [представители Иртыша], готовы заплатить за меня небольшую компенсацию. Я также разговариваю с руководством Зари о продлении контракта. Как выйдет, станет понятно позже

Будковский в этом сезоне сыграл в футболке Зари 16 матчей: 8 голов, 1 ассист.

Капитан Зари с семью голами входит в когорту лидеров бомбардирской гонки по итогам первого круга УПЛ.