Металлист 1925 планирует усилиться вингером Депортиво Ла Гуайра молодежной сборной Венесуэлы Себастьяном Кастильо, сообщает «ТаТоТаке».

20-летний атакующий универсал будет играть в харьковском клубе на правах аренды сроком на один год.

Кастильо в сезоне 2025 года сыграл за Депортиво 32 матча: 6 голов, 2 ассиста. Transfermarkt оценивает футболиста в 700 тысяч евро.

