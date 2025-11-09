Главный тренер Александрии Кирилл Нестеренко прокомментировал поражение команды в матче 12-го тура УПЛ от Полесья (0:3).

«Проиграли игру из-за стандартов. Так оцениваю эту игру. Полесье использовало свои шансы со стандартов. К сожалению, мы свои шансы снова не использовали. Были моменты, чтобы изменить ход действий.

К сожалению, на первых минутах как первого, так и второго тайма допускаем ошибки при угловых Полесья, и за это Полесье наказывает нас. Сегодняшний результат именно из-за стандартных положений», – сказал Нестеренко в эфире официального YouTube-канала Александрии.