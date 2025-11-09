Тренер Александрии назвал причины разгромного поражения от Полесья
Специалист проанализировал игру своих подопечных
10 минут назад
Главный тренер Александрии Кирилл Нестеренко прокомментировал поражение команды в матче 12-го тура УПЛ от Полесья (0:3).
«Проиграли игру из-за стандартов. Так оцениваю эту игру. Полесье использовало свои шансы со стандартов. К сожалению, мы свои шансы снова не использовали. Были моменты, чтобы изменить ход действий.
К сожалению, на первых минутах как первого, так и второго тайма допускаем ошибки при угловых Полесья, и за это Полесье наказывает нас. Сегодняшний результат именно из-за стандартных положений», – сказал Нестеренко в эфире официального YouTube-канала Александрии.
Александрия занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ, имея девять очков.
В следующем матче команда Нестеренко 24 ноября на выезде сыграет с Зарей в рамках чемпионата Украины.