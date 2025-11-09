Фанаты Александрии устроили беспорядки во время матча с Полесьем, полиция применила силу
Ультрас отреагировали на позицию клуба
Фото - ФК Александрия
Фанаты Александрии выразили свой протест против недавнего заявления клуба, устроив беспорядки во время матча 12-го тура УПЛ с Полесьем (0:3).
Во время матча на КСК «Ника» фанаты «городских» устроили беспорядки на трибунах, вывесив баннер «Финансовый груз».
Таким образом, болельщики Александрии выразили свой протест против того, что их клуб написал заявление на своих фанатов в Александрийское РОП ГУНП в Кировоградской области из-за использования пиротехнических средств, что привело к временной остановке матча 10-го тура УПЛ с Эпицентром (0:1).
Также в соцсетях появляются видео избиения фанатов полицией.
