Главный наставник Александрии Кирилл Нестеренко поделился своим мнением после разгромного поражения от Партизана со счетом 0:4 в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

«Прежде всего начну с судейства. Полный провал судейской бригады в этом матче. Люди должны понимать, что своими решениями они кардинально меняют ход игры.

И это решение, я считаю, все видели – как в Украине, так и здесь. Оно было ключевым в этом матче.

Впоследствии и Ндика также получил красную карточку, потому что разговаривал с арбитром. А как здесь можно не спорить, если главный арбитр такое делает? Я считаю, что арбитр такого уровня не может судить матчи Лиги конференций или Лиги чемпионов.

Считаю, что наша команда может выходить с этого поля с высоко поднятой головой. Нам нечего стыдиться, считаю, что мы выложились на все 100% – несмотря на то, что счет большой. Но я ничего в раздевалке не могу команде сказать плохого, ведь они показали максимум. Эта команда имеет характер, и я считаю, что мы на правильном пути», - сказал Нестеренко для прессслужбы клуба.