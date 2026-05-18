Ассистент главного тренера Александрии Максим Белый подвел итоги матча 29 тура УПЛ против Руха (3:1). Его слова приводит УПЛ ТВ.

Главное, что ребята сбросили этот груз. Вы не представляете, насколько это тяжело. Быть в такой ситуации, находясь под давлением. Жаль наших болельщиков, которые за нами ездят по Украине, отдаются. Эта победа для них.

По игре ощущалось, где мы просели. Где нам еще надо работать. Постараемся порадовать болельщиков в последней игре с Кривбассом, - сказал Белый.