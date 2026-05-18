Тренер Александрии высказался о первой победе в 2026 году
Не поздно?
около 3 часов назад
Ассистент главного тренера Александрии Максим Белый подвел итоги матча 29 тура УПЛ против Руха (3:1). Его слова приводит УПЛ ТВ.
Главное, что ребята сбросили этот груз. Вы не представляете, насколько это тяжело. Быть в такой ситуации, находясь под давлением. Жаль наших болельщиков, которые за нами ездят по Украине, отдаются. Эта победа для них.
По игре ощущалось, где мы просели. Где нам еще надо работать. Постараемся порадовать болельщиков в последней игре с Кривбассом, - сказал Белый.
Эта победа позволила Александрии набрать 16 очков и оторваться от Полтавы на четыре балла. Таким образом команда уже гарантировала себе, что не завершит сезон последней.
