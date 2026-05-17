Сергей Разумовский

В 29-м туре украинской Премьер-лиги Александрия уверенно одержала выездную победу над Рухом. Матч прошел в сложных для хозяев условиях, ведь львовский клуб вышел на поле с чрезвычайно молодым составом, сделав ставку на собственную академию и юных исполнителей.

В стартовом составе Руха вышли сразу несколько совсем молодых футболистов. В частности, место в воротах занял 18-летний голкипер Егор Клименко, в центре поля сыграл 16-летний полузащитник Денис Гордеев, а в нападении появился 15-летний форвард Илья Бодак. Во втором тайме на замену выходили 17-летние Максим Угрик и Александр Гоч, а также 16-летний Константин Кислянка.

Александрия воспользовалась кадровым и игровым преимуществом и уже к началу второго тайма вела с разницей в три мяча благодаря голам Цары и Кастильо и автоголу Копины. Команда действовала собранно, эффективно реализовывала моменты и не позволила сопернику навязать полноценную борьбу за результат. Руху удалось лишь немного подсластить итог встречи: гол престижа с пенальти забил Таллес. Отметим, что на 18-й минуте травму получил 20-летний полузащитник «горожан» Назар Прокопенко.

Эта победа позволила Александрии набрать 16 очков и оторваться от Полтавы на четыре балла. Таким образом команда уже гарантировала себе, что не закончит сезон на последнем месте в таблице.

В то время как Рух с 21 пунктом потерял все шансы обойти Кудривку, которая имеет 25 очков, и подняться на 13-ю позицию. Это могло бы дать львовянам потенциально более простого соперника в переходных матчах, однако теперь такой сценарий уже недостижим, если клуб решит участвовать в этих встречах.

УПЛ, 29-й тур

Рух – Александрия 1:3

Голы: Таллес, 72 (пен.) – Цара, 7, Копина, 45+2 (автогол), Кастильо, 46

Рух: Клименко, Кителя, Роман, Копина, Подгурский, Притула, Рунич (Алмазбеков 46), Диалло (Гоч 79), Таллес, Гордеев (Райлян 46), Бодак (Угрик 46, Кислянка 86)

Александрия: Макаренко, Огaрков, Беираче, Власюк, Прокопенко (Шулянский 18), Ващенко, Булеца (Боль 84), Мишнев (Туати 72), Яде, Цара, Кастильо (Хмелевский 72)

Предупреждения: Диалло – Огарков, Беираче, Кастильо