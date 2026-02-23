Главный тренер Александрии Кирилл Нестеренко высказался по поводу отмены домашнего матча 17-го тура УПЛ против Оболони, который в итоге так и не состоялся. Наставник не скрывал разочарования, подчеркнув, что команда восприняла эту новость болезненно. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Относительно несостоявшегося матча. Как я могу прокомментировать? Мы крайне огорчены. Мы были готовы играть в любых условиях – на снегу, на песке, где угодно, но играть этот матч с Оболонью. Он для нас очень важен, чтобы взять 3 очка и исправить наше положение.

Но хочется поблагодарить наших болельщиков за то, что они здесь, несмотря на все трудности. Они с нами, они нас поддерживают. Они помогали подготовить поле к этому матчу. Даже в такую погоду, в такой холод они с нами. Пришли даже посмотреть нашу тренировку. Мы все вместе, идем дальше.