На Оболони отреагировали на отмену матча с Александрией: «О никаком переигрывании не может идти речь»
Руководитель «пивоваров» сделал четкое заявление
около 13 часов назад
Генеральный директор Оболони Александр Ризниченко в интервью порталу UA-Футбол прокомментировал ситуацию по поводу отмены матча 17-го тура УПЛ с Александрией.
«Это не форс-мажорные обстоятельства. Месяц назад Китаев заверил президента УПЛ Евгения Дикого в том, что они подготовят свой стадион к первому матчу 2026 года. Делегат матча, главный арбитр приняли решение, что проводить матч на таком поле невозможно, так как оно является травмоопасным для футболистов обеих команд. Я так понимаю, что будет заседание КДК УАФ, на котором и будет принято конечное решение, но ни о каком переигрывании речи быть не может».
После 16 туров Александрия имеет 11 зачетных пунктов в активе и занимает предпоследнее, 15-е место. Оболонь с 17 очками расположилась на 12-м месте.