Главный тренер Аталанты Раффаэле Палладино поделился мыслями относительно волевой победы в матче шестого тура общего этапа Лиги чемпионов против Челси (2:1). Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.

Мы чрезвычайно счастливы, это была магическая ночь, которую мы разделили с нашими болельщиками. Это действительно был незабываемый ужин. Мы особенно гордимся тем, что противостояли очень сильной команде, наполненной необычайными индивидуальными исполнителями.

Мы также довольны, потому что вернули свою ДНК, которую потеряли в прошлом воскресенье в матче чемпионата. Я увидел ту команду, которую хотел видеть. Мы хорошо действовали технически, продемонстрировали высокое качество и действительно навязали борьбу Челси.

Конечно, мы рады, ведь это победа, которую мы стремились одержать, это выступление, к которому мы стремились, и вместе как одна команда мы отдали все силы, чтобы этого достичь».

Несмотря на эту важную победу, мы никогда не должны терять концентрацию в двух следующих матчах, ведь провалы в сосредоточенности могут привести к слабым выступлениям в чемпионате. В Лиге чемпионов мы ощущаем подъём и можем даже превышать собственные возможности, но то настроение и тот дух, который мы продемонстрировали сегодня, должны быть присутствовать в каждой игре. Я хочу, чтобы моя команда всегда отдавала свой абсолютный максимум – так же, как мы это сделали сегодня