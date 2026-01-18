Тренер-аналитик Динамо, специалист по стандартным положениям Мацей Кендзьорек дал интервью польскому ютуб-каналу Tomasz Ćwiąkała, в котором поделился деталями своей жизни в Киеве во время полномасштабной войны. Специалист рассказал о быте в столице, условиях работы и о том, как команда и город адаптировались к реалиям постоянной опасности.

Нужно всегда быть сконцентрированным, ночью не игнорировать тревогу, реагировать, идти в укрытие. Рутина – это то, что чаще всего губит. Ситуация выглядит так, что днем спокойно. Если выходишь на улицы Киева днем, то это нормальная жизнь, есть люди в ресторанах и магазинах, пробки на дорогах. Ад начинается ночью, начинаются дроны, баллистические ракеты.

Часто это вижу. Одну из первых ночей провел на балконе и видел, что там происходит. Наблюдал издалека, потому что проснулся утром из-за того шума. А сам город… Мне интересен мир. Если бы мы открыли какую-то страницу с топ-10 вещами, которые стоит увидеть в Киеве, то я уже выполнил каждый пункт. Это облегчает понимание людей, с которыми работаешь, ДНК этого клуба, имеешь большее комплексное знание. Почему люди реагируют таким образом или иначе.

Честно скажу, что город очень красивый. Но, с одной стороны, город красивый и чистый. А с другой стороны, на каждом шагу видишь лампады, фотографии парней, которые погибли на фронте, их биографии. Видишь даты рождения 2001-2002 года и понимаешь, что это очень молодые люди. Видишь эту боль. Видишь много людей с протезами.