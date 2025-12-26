Ассистент главного тренера Динамо Мацей Кендзьорек оценил дебютное выступление чемпиона Украины в Лиге конференций. Его слова приводит Przegląd Sportowy.

Это очень большое разочарование, Динамо - это клуб, для которого второе место или вылет из кубка считаются неудачей. Много людей поддерживает клуб по всей Европе. Мы осознаем, что не оправдали ожиданий, чувствуем спортивную злость. Однако я не уверен, является ли формат жеребьевки объективным. Некоторые команды имели легкую жеребьевку, а мы попали на Кристал Пэлас или Фиорентину.

Критика болельщиков? Я не до конца понимаю, что пишут в интернете, потому что еще не владею языком настолько хорошо, чтобы это понять, но можно почувствовать недовольство. Динамо - это как Легия или Лех. Медийное давление значительное, ощущалось, что о Динамо говорили очень много, - рассказал Кендзёрик.