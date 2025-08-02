Главный наставник Эвертона Дэвид Мойес сделал резкое заявление накануне старта нового сезона Английской Премьер-лиги. По словам тренера, клуб так и не смог укрепить состав должным образом в это трансферное окно.

Кроме того, Мойес открыто высказался о текущей ситуации на рынке и отметил, что трансферы стали сложнее, а времени на адаптацию новичков в команде катастрофически не хватает.

«Мы не готовы нормально выступать в чемпионате. Мы не готовы к новому сезону Премьер-лиги. Я не слишком обеспокоен результатами, так как у меня нет игроков, которые мне нужны. Мы знали еще до приезда в США, что нам будет нелегко. По этой причине мы и не надеялись, что приедем и будем побеждать. Наша игра в атаке очень плохая. Мы не создаем достаточно моментов. Многие клубы вынуждены подписывать новых футболистов. Больше, чем это было в прошлом. Мы хотели, чтобы новые игроки присоединились к нам гораздо раньше. Когда я приехал на сборы, то уже знал, что нам очень не будет хватать новых футболистов», — недоволен Моэс для The Telegraph

Ранее Эвертон с Миколенко представил выездную форму на сезон 2025/26.