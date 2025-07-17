Английский футбольный клуб Эвертон представил новую выездную форму на сезон 2025/26. Снаряжение изготовлено британским брендом Castore.

Форма выполнена в пастельном жёлтом цвете с воротником в стиле поло и рифлёной вставкой. На груди изображена Башня Принца Руперта — один из символов клуба. На рукавах нанесены узоры, символизирующие железную дорогу, которая в свое время играла важную роль в жизни Ливерпуля.

Участие в презентации новой формы принял и украинский защитник Виталий Миколенко, который выступил в роли модели.

В прошлом сезоне Миколенко сыграл за Эвертон в 37 матчах, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Контракт футболиста с «ирисками» действует до 30 июня 2026 года.

Интересно, что на фоне участия Миколенко в презентации новой формы, другой украинец в АПЛ — Илья Забарный — отсутствовал на презентации экипировки Борнмута. Это лишь подогрело слухи о возможном трансфере защитника в ближайшее время.