Известный украинский тренер Виталий Кварцяный в интервью сайту BLIK.ua поделился ожиданиями от матча пятого тура основного этапа Лиги конференций Фиорентина – Динамо.

«Футбол такая игра, что шансы всегда есть. И даже несмотря на то, что ныне Фиорентина аутсайдер у себя в чемпионате, уровень итальянской Серии А и нынешней УПЛ кардинально разные, поэтому даже кризисная флорентийская команда фаворит в игре против Динамо.

У Динамо сейчас ситуация еще хуже, чем у Фиорентины. Костюк, которому не позавидуешь, пробует что-то исправить, но экспериментировать в игре с такой командой, как Фиорентина, очень рискованно. Опыта киевлянам может не хватить, а просто биться на поле недостаточно. Думаю, что Фиорентина победит со счетом 3:1».

Поединок Фиорентина – Динамо будет сыгран завтра, 11 декабря. Начало игры в 19:45 по киевскому времени.