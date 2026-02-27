Тренер Колоса отклонил вопрос о возвращении Степаненко в УПЛ
Легенда Шахтера год провел в Эюпспоре
1 день назад
Фото - ФК Эюпспор
Главный тренер Колоса Руслан Костышин прокомментировал потенциальный переход опытного центрхава Тараса Степаненко. Его слова приводит «УФ».
Тарас уже взял билет в Варшаву, - сказал Костышин.
После этого стороны примут решение о возможности дальнейшего сотрудничества.
Ожидается, что 36-летний опорный полузащитник проведет в Коваливке как минимум второй круг текущего сезона.