С 27 февраля по 2 марта состоятся матчи 18-го тура Украинской Премьер-лиги сезона-2025/2026. Это второй тур после зимнего перерыва и первый, который приходится на весенний отрезок чемпионата.

Оба гранда украинского футбола сыграют уже сегодня, в стартовый день. Динамо откроет тур матчем против Эпицентра, поскольку уже во вторник киевляне проведут четвертьфинал Кубка Украины.

Также сегодня, в пятницу, 27 февраля, Шахтер примет Верес. Еще донецкие сегодня узнают соперника в 1/8 финала Лиги конференций.

Центральным противостоянием тура станет встреча лидера чемпионата ЛНЗ с Полесьем, которая запланирована на субботу.

Из-за проблем с подготовкой поля Кривбасс и Полтава не смогут провести свои домашние матчи на родных стадионах в Кривом Роге и Кропивницком. Дирекция УПЛ разрешила перенести игру Кривбасса в Ковалевку на стадион Колос, а матч Полтавы — в Киев на Оболонь-Арену.

Расписание матчей 18-го тура

27 февраля, 13:00 — Динамо – Эпицентр

27 февраля, 15:30 — Шахтер – Верес

28 февраля, 13:00 — ЛНЗ – Полесье

28 февраля, 15:30 — Металлист 1925 – Александрия

1 марта, 13:00 — Кривбасс – Заря

1 марта, 15:30 — Оболонь – Рух

1 марта, 18:00 — Карпаты – Колос

2 марта, 13:00 — Полтава – Кудривка

Турнирная таблица УПЛ на утро 27 февраля 2026 года