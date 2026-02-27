Расписание матчей 18-го тура УПЛ. Сегодня сыграют Динамо и Шахтер.
Часть поединков пройдет на нейтральных аренах
2 дня назад
С 27 февраля по 2 марта состоятся матчи 18-го тура Украинской Премьер-лиги сезона-2025/2026. Это второй тур после зимнего перерыва и первый, который приходится на весенний отрезок чемпионата.
Оба гранда украинского футбола сыграют уже сегодня, в стартовый день. Динамо откроет тур матчем против Эпицентра, поскольку уже во вторник киевляне проведут четвертьфинал Кубка Украины.
Также сегодня, в пятницу, 27 февраля, Шахтер примет Верес. Еще донецкие сегодня узнают соперника в 1/8 финала Лиги конференций.
Центральным противостоянием тура станет встреча лидера чемпионата ЛНЗ с Полесьем, которая запланирована на субботу.
Из-за проблем с подготовкой поля Кривбасс и Полтава не смогут провести свои домашние матчи на родных стадионах в Кривом Роге и Кропивницком. Дирекция УПЛ разрешила перенести игру Кривбасса в Ковалевку на стадион Колос, а матч Полтавы — в Киев на Оболонь-Арену.
Расписание матчей 18-го тура
27 февраля, 13:00 — Динамо – Эпицентр
27 февраля, 15:30 — Шахтер – Верес
28 февраля, 13:00 — ЛНЗ – Полесье
28 февраля, 15:30 — Металлист 1925 – Александрия
1 марта, 13:00 — Кривбасс – Заря
1 марта, 15:30 — Оболонь – Рух
1 марта, 18:00 — Карпаты – Колос
2 марта, 13:00 — Полтава – Кудривка
Турнирная таблица УПЛ на утро 27 февраля 2026 года
ЛНЗ — 17 матчей, 38 очков (22–8)
Шахтер — 17 матчей, 38 очков (45–12)
Полесье — 17 матчей, 33 очка (28–11)
Динамо — 17 матчей, 29 очков (36–21)
Кривбасс — 17 матчей, 27 очков (28–24)
Металлист 1925 — 16 матчей, 25 очков (18–12)
Колос — 17 матчей, 25 очков (17–15)
Заря — 17 матчей, 24 очка (21–20)
Верес — 16 матчей, 21 очко (16–19)
Карпаты — 17 матчей, 19 очков (20–24)
Рух — 17 матчей, 19 очков (15–24)
Оболонь — 16 матчей, 17 очков (12–27)
Кудривка — 17 матчей, 16 очков (21–32)
Эпицентр — 17 матчей, 14 очков (18–29)
Александрия — 16 матчей, 11 очков (14–28)
Полтава — 17 матчей, 9 очков (16–41)