Главный тренер Кудривки Василий Баранов подвел итоги заключительного матча 2 тура УПЛ против Зари (1:2). Его слова приводит УПЛ ТВ.

Игра, думаю, понравилась болельщикам. Счет не отражает ход игры, учитывая количество моментов у ворот Зари. Реализация нас подвела.

Если брать в целом, в первом тайме мы очень много теряли мячей, проигрывали подборы. Заря в основном выходила в атаку через длинные передачи. В перерыве я просил ребят играть низом, кому и как открывались, благодаря чему мы сравняли счет. Очень часто ребята попадали в офсайд. Много свободных зон оставляла Заря, но мы этим не воспользовались.

Пропустили со стандарта. Потеряли концентрацию в моменте с голом Джордана. За игру нам точно не должно быть стыдно. Я говорю, что никто не верит в нас, кроме нас самих. По такой игре мы заслуживали большего, - сказал Баранов.