Главный тренер Кудривки Василий Баранов высказался в эфире УПЛ ТВ относительно минимального поражения в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги против ЛНЗ (0:1).

Если мы пропустили и не забили, то, конечно, по результату. Если говорить о самой игре, то за эту игру нам не должно быть стыдно. Обидно, что та игра, которую мы показали сегодня, не принесла нам победы и даже ничьи.

Мы настраивались с ребятами и не смотрели в турнирную таблицу. Понимали, конечно, против кого играем, но мы настраивались на победу. Был какой-то план, где-то он работал, но досадная ошибка в первом тайме. Соперник ничего не создал у наших ворот, первая же ошибка в переходной фазе – и этим воспользовался соперник.

Мы знаем, как соперник играет по счету, против мяча. Мы играли с территорией, пытались делать подходы, позиционные атаки к воротам соперника. Что-то удавалось, что-то не удавалось, но мы не смогли конвертировать наши подходы к воротам в качество – то есть в хорошие удары, такие, чтобы были опасные моменты.

То, что в конце появились моменты у соперника – это потому, что мы уже большими силами шли, пытались сравнять счет, и это следствие этого. Если бы счет был ничейным – то, думаю, таких моментов у наших ворот в последние 15 минут не было бы. Я поблагодарил ребят за игру: не стыдно, качественно, организованно. Я думаю, что где-то, возможно, качество наших игроков пока что у нас… ну, такое.

Соперник не любит играть на мяче, любит играть очень вертикально, очень хорошо вбегают фланги, полууглы, по центру. То есть мы пытались закрыть пространство у своих ворот, 5 коридоров, в которые они вбегают, ну и в переходной фазе где-то поймать соперника на потере мяча, чтобы мы выбегали.

Я же говорю: работало до тех пор, пока мы не пошли в атаку, не обязательно выбрасывались при потере мяча, пытаясь перейти в контрпрессинг, пропустили встречную атаку. Возможно, дальше бы это работало, если бы не пропустили этот гол в первом тайме.