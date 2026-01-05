Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарёв поделился анализом зимних трансферов Егора Твердохлеба и Артура Микитишина из Кривбаса.

Сейчас не так много молодых украинских футболистов, которых мы можем взять. Твердохлеб и Микитишин – это качественные и адаптированные к нашему чемпионату игроки. У них есть куда прогрессировать, и они мотивированы доказывать, что способны чего-то достигать. Считаю, это усиление для нас.

Якубу – это молодой 20-летний футболист с очень хорошими данными, над которыми можно работать. Действительно, есть перспектива. Конечно, ему придется пройти адаптацию в клубе и чемпионате. Однако у нас есть примеры легионеров, того же Оба и других, которые за очень короткий срок привыкали к новым реалиям. Будем верить, что это удастся и Якубу.

В сфере наших интересов было и есть очень много футболистов. Сейчас мы можем конкретно говорить лишь о тех, с кем договорились и подписали. Говорить, что кого-то возьмем из игроков, в отношении которых ведется какая-то коммуникация, пока рано, - сказал Пономарев в интервью «Украинскому футболу».