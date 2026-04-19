Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев прокомментировал неожиданное поражение своей команды в матче 24-го тура украинской Премьер-лиги против Колоса. Встреча завершилась минимальной победой соперника со счетом 1:0. Если Шахтер сумеет выиграть оба своих матча в запасе, донецкий клуб получит преимущество в шесть очков. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Игра с самого начала сложилась так. Мы пропустили уже на 7-й минуте необязательный гол из-за своей ошибки. Потом Колос уже играл по результату, мы, к сожалению, не смогли выйти вперед. Колос — сложный соперник для всех команд, не только для нас. Все команды теряют очки в чемпионате, поэтому нет ничего удивительного. Нужно просто анализировать свои игры, в следующих играх не допускать таких ошибок и набирать свои очки.

Отмененный гол? Да я ничего не понял, потому что пока смотрят ВАР, трудно сказать, чистый гол или нечистый. Если отменили — значит правильно отменили. Я не смотрел этот момент, но говорят, что было небольшое положение вне игры.

Нам нужно было сравнивать счет, и мы со схемы 3-5-2 перешли на более атакующую схему 4-3-3. Хотели улучшить действия в атаке, но нам не удалось забить гол.

Следующий соперник? Да все соперники сложные — будь то Металлист 1925, Колос или любая другая команда. Нет разницы, к каждой команде нужно готовиться. Ни в коем случае нельзя недооценивать ни одну команду, особенно на финише сезона, потому что каждая команда решает свои турнирные задачи. Каждый матч из оставшихся шести будет непростым, поэтому нужно готовиться к каждому матчу.