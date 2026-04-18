Сергей Разумовский

В 24-м туре украинской Премьер-лиги ЛНЗ сенсационно потерпел выездное поражение от Колоса со счетом 0:1. Для черкасского клуба этот результат стал настоящей сенсацией, учитывая предыдущую статистику личных встреч: до этого соперники провели между собой пять матчей в чемпионате, и ковалевцы ни разу не побеждали — трижды выигрывал ЛНЗ, еще дважды команды расходились миром.

Судьбу поединка решил быстрый гол, забитый уже на 7-й минуте. Хозяева провели стремительную атаку, в ходе которой Юрий Климчук отдал передачу Ибрахиму Кане. Полузащитник из Мали, открывавшийся справа, сумел освободиться от опеки защитников и точным ударом с линии штрафной площади отправил мяч в дальний левый угол ворот Алексея Паламарчука.

Как оказалось впоследствии, этот мяч стал единственным во встрече. Еще до перерыва Колос мог укрепить свое преимущество, однако гол Драмбаева был отменен из-за офсайда. Во втором тайме ЛНЗ пытался отыграться, больше владел мячом и искал шансы у ворот соперника, однако сломать организованную оборону команды Руслана Костышина так и не смог.

Это поражение имело для ЛНЗ сразу несколько неприятных последствий с статистической точки зрения. Во-первых, прервалась рекордная для клуба гостевая победная серия, которая насчитывала восемь матчей. Во-вторых, завершилась еще одна клубная рекордная серия — с забитыми мячами, которая длилась 12 поединков. За этот отрезок черкасская команда успела забить 24 гола. Для Колоса же эта встреча стала юбилейной — 50-м домашним матчем в УПЛ под руководством Руслана Костышина.

Несмотря на поражение, ЛНЗ с 51 очком продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Украины. Тем не менее, положение команды уже не выглядит таким комфортным, так как Шахтер, также имеющий 51 балл, провел на две игры меньше. Кроме того, Полесье с 46 очками может сократить отставание от черкасцев до двух пунктов. Правда, в этом туре житомирский клуб встретится именно с Шахтером, поэтому сразу оба конкурента не смогут максимально воспользоваться осечкой ЛНЗ.

УПЛ, 24-й тур

Колос – ЛНЗ 1:0

Гол: Кане, 8

Колос: Пахолюк, Понедельник, Козик, Бурда, Цуриков, Теллес (Хрипчук 88), Демченко (Ррапай 84), Гагнидзе, Кане, Салабай, Климчук (Тахири 73)

ЛНЗ: Паламарчук, Путря, Горин, Муравский, Драмбаев, Дидык (Микитишин 59), Рябов, Пастух, Кравчук (Пасич 73), Кузик (Авуду 73), Ассинор (Твердохлеб 59)

Предупреждения: Теллес 46, Демченко 79, Пахолюк 83, Ррапай 90+4 – Кузик 10, Дидык 40, Драмбаев 79