Нападающий ЛНЗ Проспер Оба в начале своей карьеры в черкасском клубе был функционально не готов. Об этом сообщил главный тренер команды Виталий Пономарев в интервью Tribuna.com.

Я уже сказал, что после зимы можем играть по другой схеме, поскольку могут быть другие футболисты. В начале чемпионата Проспер не играл, потому что приехал функционально неподготовленным. Но уже в процессе стал основным игроком и на данный момент является ключевым. Но и здесь сложно категорично утверждать, что он стабильный футболист.

Он сыграл матчей 10 на хорошем уровне. О его уровне как игрока можно будет говорить через год-два, когда он будет стабильно играть на длинной дистанции. Говорить, что он сейчас звезда или что-то такое — этого нельзя делать. Посмотрим, как сам Проспер себя поведет после такого первого круга.

Это все сложные моменты. Он — молодой парень, который должен работать и понимать, что он прежде всего профессионал.