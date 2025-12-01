Главный тренер Эпицентра Сергей Нагорняк подвел в эфире УПЛ ТВ итоги матча 14-го тура украинской Премьер-лиги против Металлиста 1925 (0:0).

Нам ещё нужно сыграть два очень важных для нас тура. Что касается усиления – оно действительно будет. Могу вас заверить, что речь не идёт о десяти новых игроках. Делать этого не нужно. Почему? Потому что я верю в тех ребят, которые у меня есть. Но без усиления не обойтись – надо взять трёх игроков, чтобы была конкуренция.

Например, у Руслана Петровича на каждую позицию два кандидата. И ты ощущаешь конкуренцию, и ты работаешь, и чувствуешь «дыхание» соперника позади. Конкуренция – это двигатель прогресса. У нас ребята уже почувствовали это. Над чем мы последние два месяца работали больше всего? Прежде всего над интенсивностью игры.