Павел Василенко

Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение от Интера (0:1) в матче седьмого тура Серии А. Украинский форвард римской команды Артем Довбик вышел на замену на 55-й минуте.

«В целом, было ошибкой рисковать офсайдом против Бонни. Ситуация не была опасной, и, возможно, мы не набрали нужной формы в начале матча. Такие вещи случаются и после перерыва на матчи сборных, когда тренеры ожидают другого. Эта ситуация, несомненно, решила матч, но кроме этого и результата, я убеждён, судя по нашей игре, что мы хорошо выступили. Мы сделали всё возможное, чтобы сравнять счёт против такой сильной команды, как Интер, поэтому некоторые трудности были неизбежны», – сказал Гасперини после матча.

Рома занимает третье место в таблице чемпионата Италии, имея 15 очков. Интер вышел в лидеры (15 баллов).

Довбик в этом сезоне провел за команду восемь матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

В четверг, 23 октября, Рому ожидает домашний матч против Виктории Пльзень в третьем туре общего этапа Лиги Европы.