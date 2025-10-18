Рома в центральном матче 7 тура Серии А уступила Интеру. Матч в Риме завершился со счетом 0:1.

Быстрый гол Бонни на самом старте встречи помог команде Кристиана Киву отцепить Рому от топ-2, которая этот поединок начинала без Артема Довбика, оставшегося в составе.

Имея более 80 минут на исправление ситуации, Рома так и не смогла изменить её в свою пользу. Когда стало понятно, что игра с ложной девяткой не сработала, после перерыва на поле появились Довбик и Фергюсон, которым не удалось вскрыть ворота Зоммера.

Серия А. 7 тур

Рома - Интер 0:1

Гол: Бонни, 6

