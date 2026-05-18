Тренер "Руха" объяснил выбор игроков на проигранный матч с "Александрией
Желто-черные в стыках попадут на третью команду Первой лиги
около 2 часов назад
Иван Федык / Фото: Рух Львів
Главный тренер Руха Иван Федык подвел итоги матча 29 тура УПЛ против Александрии (0:1). Его слова приводит УПЛ ТВ.
Матч был скорее про развитие, чем про результат. Для молодых игроков это важный шаг в будущее, и есть надежда, что они смогут выйти на высокий уровень. Они получили шанс и увидели, сколько еще нужно работать. Даже игры против юношеских сборных Италии разных возрастных категорий - это совсем другой уровень, - сказал Федик
