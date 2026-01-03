Главный тренер Руха Иван Федык поделился оценкой игры нападающего Бабукара Фала. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Он забил семь голов. Также можем вспомнить, сколько он не забил. Очень много моментов, которые он мог забить, и сейчас быть единоличным лидером в чемпионате и становиться еще более дорогим игроком.

Он у нас игрок без конкуренции. То есть играл он хорошо, или играл плохо — он играл. Соответственно за все это игровое время это нормально, что он забил столько голов. Для нас он ключевой игрок, один из ключевых, который приносил нам очки, забивал голы.

Он стал играть немного по-другому — то, что нам нужно. В отличие от того, как он играл раньше, начал играть хорошо между линиями, и мы надеемся, что он останется, будет с нами прогрессировать, забьет еще больше голов и станет еще дороже к лету.