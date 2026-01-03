Козловский отметил прогресс Руха в УПЛ
Жовто-чорные страдали от перестройки
24 минуты назад
Григорий Козловский / Фото - Рух Львов
Основатель Руха Григорий Козловский оценил выступление жёлто-чёрных в первой половине УПЛ. Его слова приводит пресс-служба клуба.
Движение не отступило от своей философии и продолжило раскрывать таланты. Были яркие и эмоциональные дебюты, громкие победы и досадные поражения. Как первая команда, так и клуб в целом продолжают развиваться и постепенно прогрессировать. Впереди не менее интересный путь, - рассказал Козловский.
