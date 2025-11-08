Главный тренер Руха Иван Федык после поражения в матче 12-го тура украинской Премьер-лиги против Вереса (0:1) пожаловался на отмененный пенальти. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Ключевым эпизодом был пенальти, который арбитр сначала назначил, а потом отменил свое решение. Это повлияло на игру. И снова, любой удар, рикошеты – в наши ворота залетают нелогичные голы. В этом матче штрафной почти с центра поля, рикошет, мы пропускаем. А в конце игры не можем забить в пустые ворота. Это было и в предыдущих матчах, так что с этим надо бороться.

Конечно, потеря Эдсона повлияет на команду. Даже на этой неделе часть игроков основного состава не тренировалась в общей группе. Нам будет над чем подумать, выбирая состав на следующий поединок.

Мы будем смотреть на то, кто может нас усилить, и привлекать молодых игроков к тренировочному процессу. Мы не должны были проигрывать в предыдущих матчах. Могли выигрывать у «Карпат», но надо реализовывать свои моменты. Пока, к сожалению, команда не может забивать голы.