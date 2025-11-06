Михаил Цирюк

В пятницу, 7 ноября, матчем Эпицентра и столичной Оболони стартует 12 тур УПЛ. В центральном матче снова примет участие киевское Динамо, которое после двух подряд встреч с лидером чемпионата, Шахтером, встретится с третьей командой - черкасским ЛНЗ.

Житомирское Полесье отправится в гости к Александрии, бывшая команда Виктора Скрипника, Металлист 1925, примет нынешнюю, луганскую Зарю, а Кривбасс сыграет во Львове против Карпат. Предлагаем вашему вниманию анонс очередного игрового уикенда в украинском национальном первенстве.

Пятница, 7 ноября

15:30 Эпицентр - Оболонь

В последних турах Эпицентр набрал неплохой ход, и даже поражение 2:3 от кризисного Вереса не портит это впечатление: команда Сергея Нагорняка сейчас в значительно лучшей форме, чем была в начале сезона. Поэтому Оболони, которая выиграла только один из последних девяти официальных матчей, будет очень непросто.

Прогноз XSPORT.ua - Эпицентр не проиграет

18:00 Кудривка - Колос

Еще один матч команд, у которых дела идут так себе. Кудривка хоть и выиграла последний матч против Оболони, но перед этим не побеждала более месяца, и делать выводы о каких-то улучшениях по одной игре рано. Колос же вообще не побеждает в чемпионате с 14 сентября, и если так будет продолжаться, на команду Руслана Костышина, которая стала одним из главных открытий прошлого сезона, действительно может ожидать борьба за выживание.

Прогноз XSPORT.ua - Кудривка не проиграет

Суббота, 8 ноября

13:00 Металлист 1925 - Заря

Довольно интересным может получиться матч в Житомире, ведь и Металлист 1925, и Заря стараются играть в футбол. Получается у них это примерно одинаково, и в турнирной таблице шестые харьковчане опережают восьмых луганчан лишь на одно очко. Кто из команд сможет одержать победу и улучшить свое положение?

Прогноз XSPORT.ua - Металлист 1925 не проиграет

15:30 Верес - Рух

Это еще одна пара кризисных команд. И если Верес хотя бы развеял уныние победой над Эпицентром в последнем туре (3:2), то Рух вообще не побеждал очень давно - с начала октября. Возможно, победа одной из команд поможет ей хоть немного оторваться от низов турнирной таблицы?

Прогноз XSPORT.ua - Верес не проиграет

18:00 Карпаты - Кривбасс

В прошлом сезоне это был бы лобовой матчпретендентов на еврокубки, однако в первой трети этого сезона львовский клуб максимально не похож на команду, которая будет претендовать на что-то подобное. У Кривбасса ситуация значительно лучше, однако поражение от Динамо (0:4) и ничья с Полтавой (2:2) откинули команду ван Леувена от вершины. Смогут ли криворожцы вернуться туда по итогам этого тура?

Прогноз ХSPORT.ua - ничья

Воскресенье, 9 ноября

13:00 Александрия - Полесье

Такая же ситуация и с матчем Александрии и Полесья: год назад это было бы топовое противостояние, но в этом году одна из команд - совсем не топ. Речь, конечно же, об Александрии, которая не побеждает с 27 сентября. Удастся ли действующему вице-чемпиону создать проблемы команде своего бывшего тренера?

Прогноз ХSPORT.ua - победа Полесья

15:30 Динамо - ЛНЗ

Ох и календарь у киевского Динамо. После двух подряд встреч с Шахтером подопечные Александра Шовковского сыграют с крепкой ЛНЗ - одной из самых ярких команд в сезоне, которая выиграла четыре из пяти последних поединков и уже успела шокировать Шахтер (4:1). Конечно, киевляне захотят реабилитироваться за поражение от принципиального соперника в последнем классическом матче, но сделать это определенно будет очень нелегко.

Прогноз ХSPORT.ua - ничья

18:00 Шахтер - Полтава

А вот Шахтер после еврокубкового матча будет ждать значительно более простой соперник - последняя Полтава, которая в этом сезоне побеждала в чемпионате лишь один раз и вряд ли имеет хотя бы теоретические шансы создать проблемы шахтерам.

Прогноз ХSPORT.ua - победа Шахтера

В материале использованы фото Getty images, УПЛ