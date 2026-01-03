Главный тренер Руха Иван Федык сообщил о смене стиля игры львовян. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Для меня с адаптацией проблем не было. Как команда восприняла, это лучше спросить у команды. Мне кажется, они старались и часто очень правильно понимали то, чего мы от них хотим, какие у нас требования. Ведь они во многом отличались от того, что у них было в предыдущие сезоны. Поэтому я считаю, что этот процесс занял чуть больше времени, чем хотелось бы.

Нам всегда есть куда добавлять, я думаю. Процентов на 10 мы выполняем то, чего бы мы хотели, что мы хотели бы видеть. Конечно, процесс непростой, ведь до этого команда играла довольно просто. Сейчас мы пытаемся играть на мяче. Это касается атаки.

В обороне играли один в один. Сейчас мы перешли плавно на зонный футбол. Это очень непросто, если команда долгое время играла один в один, перейти на зону. Поэтому это все заняло достаточно много времени. Могло занять меньше, но я думаю, что ребята справляются и им нравится то, что мы им предлагаем.