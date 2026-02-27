Главный тренер Самсунспора Торстен Финк высказался после выхода команды в 1/8 финала Лиги конференций, а также поделился мнением о потенциальных соперниках - Шахтере и Райо Вальекано.

На следующей стадии турнира турецкому клубу предстоит сыграть с одним из этих соперников. Финк отметил, что оба варианта представляют серьезную проверку для его команды.

«Нам предстоит сложный соперник. Кто бы это ни был, будет тяжело. Выход в 1/8 финала — это уже исторический успех. Конечно, мы хотим пройти как можно дальше, в футболе все возможно. Шахтер или Райо? На мой взгляд, Райо может быть лучше».

Напомним, что в 1/16 финала Лиги конференций Самсунспор уверенно прошел Шкендию, одержав победу с общим счетом 5:0 по итогам двух матчей.