Бывший чемпион мира Тони Белью поделился своей оценкой места обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) в истории бокса. Слова приводит Fightlens.

Мой топ-5 супертяжеловесов всех времен: Мохаммед Али, Леннокс Льюис, Майк Тайсон, Джо Фрейзер, Джордж Форман. Но я, наверное... я бы, возможно, поставил Александра Усика туда перед Фрейзером.

Людям не понравится, что я ставлю туда Усика, потому что они скажут про его „послужной список“. Но его послужной список — это победы над мужчинами, почти вдвое больше его! Он пришел из крузервейта и абсолютно разорвал супертяжелый дивизион.

И не говорите, что дивизион был слабым. Тайсон Фьюри мог бы конкурировать в любую эпоху. Энтони Джошуа тоже. Александр Усик смог бы побить почти всех супертяжеловесов в истории.