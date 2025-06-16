Павел Василенко

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса попал в сферу интересов венгерского клуба Залаэгерсег. Об этом сообщает m4sport.hu.

Ранее Мельгоса много лет был помощником тренера Сергея Реброва в сборной Украины, Аль-Айне в Эмиратах, киевском Динамо и Ференцвароше, так что венгерский чемпионат для него уже знаком. Он также работал в Испании с Атлетиком Бильбао и Малагой.

В настоящее время Мельгоса вместе с молодежной сборной Украины находится на Евро-2025.

Залаэгерсег занял десятое место в турнирной таблице чемпионата Венгрии по итогам сезона 2024/25.