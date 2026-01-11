Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко рассказал, что защитник Трабзонспора Арсений Батагов делает на элитном уровне.

Да, он же пришел из Харькова как игрок центра поля. Там он не попадал в состав на юношеском уровне, но уже были заметны определенные качества, которые бросались в глаза.

Прежде всего для полузащитника – это хорошее видение поля и элитная средняя/длинная передача. Просто на элитном уровне. Также игра головой при стандартах как в защите, так и в атаке. То есть и там, и там он всегда встречался с мячом. Если вы помните, кажется, он в 15-16 лет начал выходить в составе, а потом на взрослом уровне стало видно, что для игрока центра поля ему немного не хватает динамики. И еще некоторых вещей, которых не хватает в полузащите.

Тоже постепенно приходили к мысли, что, вероятно, ему нужно будет опускаться чуть ниже. Даже с Русланом Ротанем это обсуждали, когда общались о будущем Арсения. Кажется, именно он в молодежной сборной первым начал использовать его как игрока защиты.

Непрерывность для игрока центра поля важна. И здесь нет разницы, играешь ли ты с 70% владения или с 30%. Ты все равно должен двигаться все время. Мы видели, что если иногда он и может это делать, то все равно комфортнее чувствует себя как центральный защитник – когда есть чуть больше времени. Центральные защитники не так много движутся, как центральные полузащитники. Опять вспомним молодежное Евро летом. Скауты анализируют. И его главное преимущество – он умный игрок. Он говорит на языках, он, если вы вдруг не знали, школу с медалью закончил.

Сегодня не так легко найти игрока на эту позицию для команд, которые хотят играть с позиции силы и являются лидерами чемпионата. Посмотрите на его уровень игры с мячом – это близко к элитному уровню. Не так много есть центральных защитников, которые пасом низом могут отрезать 5-6 соперников. Длинная передача – тоже топ – подчеркнул Михайленко в интервью ua.tribuna.com.