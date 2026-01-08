Данило Сікан может перейти в Касымпашу, если в это трансферное окно не поступят более интересные предложения из Европы, сообщает Haber61.

Украинский форвард понравился главному тренеру стамбульского клуба Эмре Белезоглу, тогда как доверие к нему со стороны наставника Трабзонспора Фатиха Текке значительно снизилось.

По информации источника, Сикан уже сообщил своему агенту о положительном результате переговоров с руководством Касымпаши. В этом сезоне украинец провел 15 матчей за Трабзон и забил два гола.

