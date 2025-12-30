Конопля определился с клубом, ради которого покинет Шахтер
Юхим может оказаться в топовой лиге
около 1 часа назад
Юхим Конопля / Фото - ФК Шахтёр
Защитник Шахтера и сборной Украины Юхим Конопля привлек внимание бременского Вердера, сообщает Sport.ua.
Средняк Бундеслиги рассматривает возможность подписать Юхима зимой, заплатив минимальную компенсацию Шахтеру.
В случае неудачи музыканты готовы вернуться за Коноплей летом, когда он станет свободным агентом.
В этом сезоне 26-летний игрок провел за Шахтер 19 матчей, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.
Шахтер нацелился на бразильца, который ассистировал Роналду в Аль-Насре.