Ассистент главного тренера СК Полтава Владимира Сисенко – Игорь Тимченко – в интервью сайту «Український футбол» отреагировал на то, что его команда понижает уровень Украинской Премьер-лиги.

«Неприятно было слышать, что в УПЛ зашли колхозы, которые понижают уровень чемпионата. Не мы же в этом виноваты, что уровень УПЛ сейчас такой.

Полтаву с населением почти полмиллиона человек не назовешь провинциальной командой. Тот же Эпицентр, который имеет своего болельщика в Каменце-Подольском. Дайте нам сыграть, а дальше уже сделаете выводы.

Были заинтересованные люди и клубы, которые торпедировали наш недопуск. Хорошо, что всё уже позади и мы готовимся».