27-летний нападающий Ромы Артем Довбик может покинуть столичный клуб в летнее трансферное окно. Украинским форвардом интересуются несколько известных европейских команд. Ранее сообщалось, что Довбик попал в сферу интересов Бешикташа. В то же время, по информации Calciomercato, футболист не торопится покидать итальянскую столицу.

Новый главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини также не спешит с выводами, так как он намерен лично оценить игрока на предсезонных сборах, прежде чем принять окончательное решение.

Несмотря на интерес со стороны других клубов, Рома не планирует расставаться с Довбиком. Однако в случае поступления предложения в районе 30 миллионов евро руководство может пересмотреть свою позицию.

В прошлом сезоне украинец провёл 45 матчей за Рому во всех турнирах, отметившись 17 мячами и тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в те же 30 миллионов евро.

Контракт нападающего с клубом действует до конца июня 2029 года. В стартовом туре Серии А 2025/26 римляне на своём поле примут Болонью.