Итальянский журналист Фабрицио Аспри предположил, что этим летом нападающий сборной Украины Артем Довбик может получить еще одного конкурента в Роме, так как Джан Пьеро Гасперини уже предупредил украинца о возможном приходе Душана Влаховича.

«Я слышал, что Рома работает над подписанием Влаховича. Это была бы интригующая идея. В таком случае придется пожертвовать Довбиком, которого Гасперини уже предупредил. Душан – это тот вариант, с которым Рома может выиграть, но я все же начал бы сезон с Артемом», – приводит слова Аспри Solo la Roma.

В прошлом сезоне украинский форвард провел за римлян 45 матчей во всех турнирах, отметившись 17 голами и тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего нападающего в 30 миллионов евро.

Контракт Довбика с римским клубом рассчитан до конца июня 2029 года. Новый сезон Серии А 2025/26 Рома начнет домашней игрой против Болоньи.

Ранее сообщалось, когда Довбик восстановится от травмы.