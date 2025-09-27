Павел Василенко

Главный тренер Жироны Мичел после домашней ничьи с Эспаньолом (0:0) в рамках седьмого тура Ла Лиги высказался о своём украинском центральном нападающем Владиславе Ванате.

«Нам нужна лучшая версия многих: Ваната, Витора, Унахи… Я уверен, что Уго будет прогрессировать. Витсель, когда восстановится. Нам нужны Виктор Цыганков, Дэвид, игроки, которых нет в команде. Мы ожидаем от Брайана лучшего. Он будет важным исполнителем. Я хочу, чтобы Ванат был более заметным, чтобы мы больше били по воротам», – цитирует тренера FútbolFantasy.

Ванат в этом сезоне провёл за Жирону четыре матча и забил один гол.

На счету Цыганкова одна передача в двух матчах. В настоящее время он восстанавливается после травмы.

Жирона занимает 19-е место в таблице Ла Лиги, набрав три очка.