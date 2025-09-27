Украинский форвард Жироны Владислав Ванат принял участие в матче с Эспаньолом (0:0) в рамках седьмого тура Ла Лиги сезона-2025/26.

Нападающий вышел в стартовом составе и провел на поле 78 минут, после чего уступил место Кристиану Стуани. По данным SofaScore, его игра была оценена в 6,8 балла – это третий худший показатель среди всех футболистов основы каталонского клуба.

За время, проведенное на поле, Ванат выиграл одно воздушное единоборство, успешно обыграл соперника один раз из четырех попыток, сделал 27 касаний мяча, отдал 87% точных передач и выполнил один ключевой пас.

Ранее сообщалось о оценке Ваната в ничейном матче против Атлетика.