Сергей Разумовский

Известный футбольный журналист и комментатор Михаил Спиваковский перед матчем пятого тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Франции поделился прогнозом на итог борьбы в группе D.

❓ Пройдет ли сборная Украины на ЧМ-2026?

Песимізм – улюблений син реалізму. І, прогнозуючи невдачу головної команди, щиро сподіваюся, що вона своєю грою і результатом вб’є в мені експерта. Звідси мій прогноз: Франція – мінус два. Ісландія – нічия. Третє місце в групі. І питання до УАФ, на яке требу було мати відповідь вчора, – заявив Співаковський в інтерв'ю Tribuna.com. Михайло Співаковський

Ранее определилась заявка сине-желтых на крайне важный матч. Команде Сергея Реброва не смогут помочь несколько лидеров.