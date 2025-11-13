Третье место. Журналист шокировал прогнозом на итог борьбы за ЧМ-2026 для сборной Украины
Спиваковский считает, что к УАФ будет очень много вопросов
около 6 часов назад
Известный футбольный журналист и комментатор Михаил Спиваковский перед матчем пятого тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Франции поделился прогнозом на итог борьбы в группе D.
❓ Пройдет ли сборная Украины на ЧМ-2026?
Песимізм – улюблений син реалізму. І, прогнозуючи невдачу головної команди, щиро сподіваюся, що вона своєю грою і результатом вб’є в мені експерта.
Звідси мій прогноз: Франція – мінус два. Ісландія – нічия. Третє місце в групі. І питання до УАФ, на яке требу було мати відповідь вчора, – заявив Співаковський в інтерв'ю Tribuna.com.
Следить за всеми перипетиями вокруг матча пятого тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 и посмотреть прямую трансляцию игры можно уже сегодня, 13 ноября, на странице события Франция – Украина на Xsport. Начало – в 21:45.
Ранее определилась заявка сине-желтых на крайне важный матч. Команде Сергея Реброва не смогут помочь несколько лидеров.
Поделиться