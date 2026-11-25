Стал известен стартовый состав Шахтёра на матч Лиги чемпионов против Фенербахче.
Игра начнется в 22:00 по киевскому времени
Фото: ФК Шахтёр
Тренерский штаб донецкого Шахтера определился со стартовым составом на матч пятого тура основного этапа Лиги чемпионов против турецкого Фенербахче.
Стартовый состав Шахтера: Ризник, Педро Энрике, Бондарь, Матвиенко, Винисиус Тобиас, Очеретько, Марлон Гомес, Назарина, Невертон, Алиссон, Траоре.
Запасные: Фесюн, Марлон Сантос, Азаров, Грам, Караваев, Криськив, Изак, Цуканов, Карвалью, Проспер Обах, Бруниньо, Мейреллиш.
Матч пройдет в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Кучер: «Ожидаю, что Шахтер все-таки должен прорвать».
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