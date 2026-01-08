Павел Василенко

Бывший главный тренер Барселоны Кике Сетьен признался, что каталонскому гранду понадобилось почти четыре года, чтобы полностью погасить финансовые обязательства перед ним после увольнения в 2020 году. Об этом 67-летний специалист рассказал в интервью испанским медиа, фактически поставив точку в одной из затяжных финансовых историй клуба.

В эфире радиошоу El Larguero Сетьен подтвердил, что вопрос окончательно урегулирован, хотя сама задержка, по его словам, ярко иллюстрирует глубокие проблемы с ликвидностью, с которыми Барселона боролась в последние годы. После увольнения тренер был вынужден обратиться в суд, чтобы добиться выплаты причитающихся ему средств.

«Барселоне понадобилось три или четыре года, чтобы заплатить мне. Теперь все решено – они выплатили все, что были должны, и больше ничего мне не должны», – заявил Сетьен.

Тем временем наставник вспомнил и о другой судебной тяжбе – с Вильярреалом, от которого он уже почти три года пытается добиться выплаты по контракту. Этот факт лишь подчеркивает, насколько сложными могут быть финансовые расставания в современном футболе.

Пребывание Кике Сетьена на скамейке Барселоны оказалось коротким и противоречивым. Его назначили в январе 2020 года вместо Эрнесто Вальверде с миссией вернуть команде фирменную «ДНК» и привлекательный стиль игры. Однако тренер пришел в клуб в момент глубочайшего внутреннего кризиса.

За семь месяцев работы Сетьен провел 25 матчей, одержал 16 побед, четыре ничьи и пять поражений, и финишировал вторым в Ла Лиге. Впрочем, его каденция навсегда будет ассоциироваться с унизительным поражением от Баварии 2:8 в четвертьфинале Лиги чемпионов.